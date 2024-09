Viabilità ‘Pala rossa’ in Consiglio provinciale a Trento. In molti sollecitano sicurezza anche sulla ciclabile a Pontet

La consigliera provinciale Antonella Brunet (Lista Fugatti) nei giorni scorsi, è intervenuta sulla messa in sicurezza dell’uscita del cantiere galleria ‘Pala Rossa’ a Lamon (Belluno) lungo la ss50. Ma in molti in queste settimanbe segnalano la messa in sicurezza della ciclabile Pontet – Sovramonte, verso il Feltrino

Primiero/Lamon – La consigliera della Lista Fugatti, ha chiesto nei giorni scorsi all’esecutivo se condivida, utilizzando i fondi per i Comuni di confine, la necessità di mettere in sicurezza il tratto di viabilità in uscita dal cantiere galleria “Pala Rossa” di Lamon. Ha ricordato l’importanza della strada, un’arteria che collega la provincia di Belluno e le valli di Primiero e Vanoi.

Ha risposto l’assessore Mario Tonina che ha affermato che la strada è sicuramente un collegamento strategico e di forte valenza anche per la provincia di Trento perché rappresenta la via principale di accesso nelle vallate del Primiero e del Vanoi. L’arteria presenta delle criticità la cui soluzione è auspicabile, ha aggiunto, la Giunta si farà parte attiva affinché l’inserimento del finanziamento delle opere necessarie sia preso in esame come possibile destinazione dei fondi di confine. Antonella Brunet, durante il question time, ha ribadito che la galleria è importantissima e che uscendo dalla galleria il tratto è molto stretto e breve: si auspica una soluzione anche per quel tratto.

Urge messa in sicurezza ciclabile Schenèr

In queste settimane però, sono in molti ad aver sollecitato sulla stessa strada, la ss50, al confine fra Primiero (Pontet) e Bellunese (Sovramonte), la messa in sicurezza del tratto di ciclabile tra Imèr e Sovramonte. Nei giorni scorsi – dopo varie segnalazioni – la rete metallica (nella foto) posizionata dal comune bellunese è stata più volte forzata per il passaggio dei ciclisti (con non pochi rischi) e l’ordinanza esposta, strappata. Proprio per questo è urgente che Primiero e i vicini comuni del bellunese trovino una soluzione, per evitare gravi incidenti nella vicina galleria, che non è certamente adatta agli amanti delle bici.