Rifiuti, modifica legge provinciale ma serve impianto. In Giunta anche il nuovo cronoprogramma del Not

L’approvazione del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo Polo ospedaliero universitario del Trentino, l’adozione preliminare di un disegno di legge che riorganizza il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la nomina di una commissione tecnica consultiva che definirà i contenuti di un piano autonomo di gestione dell’orso in Trentino, tra i focus dell’Esecutivo

Trento – Via libera, dalla Giunta provinciale, con adozione preliminare, al disegno di legge proposto dal vicepresidente e assessore all’ambiente Mario Tonina, che riorganizza il servizio di gestione dei rifiuti urbani, modificando le leggi provinciali precedenti, la 3 nel giugno 2006 e e il Tulp (Testo unico provinciale sull’ambiente). La decisione, a cui farà seguito un confronto con i Comuni in seno al Consorzio autonomie locali, prima dell’adozione definitiva, nasce come noto dall’esigenza di superare le attuali carenze strutturali del sistema normativo-gestionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Attualmente il servizio pubblico in materia è oggetto a livello provinciale di una disciplina frammentaria, che pone in capo a enti diversi la gestione delle singole fasi del servizio, e non è coerente con le disposizioni statali di riferimento, che prevedono in particolare una gestione unitaria e complessiva dell’intero servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO). Il Quinto aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dlalla Giunta nell’agosto 2022, aveva rilevato la necessità di riorganizzare complessivamente il sistema.

Il disegno di legge prevede fra le altre cose l’istituzione dell’ATO, coincidente con l’intero territorio provinciale, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensivo di tutte le fasi (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani). Inoltre si prevede che l’esercizio, da parte di Provincia, Comuni e Comunità, di funzioni e attività in materia di gestione dei rifiuti urbani avvenga in forma associata, tramite un apposito ente di governo da istituirsi tramite convenzione tra gli stessi enti. A questo ente – da costituirsi in forma consortile o in altra forma prevista dall’ordinamento per la gestione associata di funzioni tra enti – spetterà l’organizzazione e l’affidamento del sevizio di gestione integrata.

La Giunta provinciale ha approvato oggi il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo Polo ospedaliero universitario del Trentino. Stimata in cinque anni la durata dei lavori, in partenza a inizio 2025. “Si tratta di un primo, importante, provvedimento che delinea le tappe principali di un nuovo percorso progettuale, che tiene conto delle mutate esigenze post pandemia e della componente universitaria che queste strutture dovranno ospitare“ le parole del presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti. Stimati in 550 milioni di euro i costi per la progettazione e realizzazione dell’opera, che vedrà la luce nel 2030 sui circa 200.000 metri quadrati dell’area di Al Desert a Trento. Su questo punto il presidente ha precisato: “Insieme a Comune di Trento e Ministero della Difesa stiamo lavorando alla definizione di un accordo tramite il quale destinare le aree militari al nuovo polo ospedaliero“.

In breve

Orso, Piano di gestione autonomo: nominata la Commissione tecnica

Al via un coordinamento dei siti ed elementi Unesco presenti in Trentino

Accreditamento di strutture sanitarie e socio sanitarie: rinnovata la Commissione tecnica provinciale

Dirigenti sanitari, approvato il corso di formazione manageriale

Trasporto pubblico sui passi dolomitici, si rinnova per l’estate la convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano

Fibra ottica, collegati sei nuovi Comuni

Raduni delle nazionali e ritiri di club animano l’estate trentina

Ganna suona la carica tricolore a Comano Terme. Dal 22 al 25 giugno in Trentino andranno in scena i Campionati Italiani di ciclismo su strada tra Comano Terme, centro logistico e organizzativo dell’evento, Garda Trentino, Giudicarie Esteriori e Valle dei Laghi.