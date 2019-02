Ricerca, 5 mln da Fondazione Caritro a Università Trento

Connect on Linked in

Per favorire la creazione di nuove start-up

Trento – Ammonta a 5 milioni di euro la somma che la Fondazione Caritro destinerà all’Università di Trento in base al rinnovo della convenzione quadro per gli anni 2019-2021 a supporto della ricerca scientifica e tecnologica, firmata questa mattina.

Le risorse – ha sottolineato il presidente della Fondazione Caritro, Michele Iori – serviranno per finanziare non la ricerca di base ma progetti di ricerca specifici industrializzati per far nascere start-up. Alla Fondazione – novità della convenzione – andrà almeno il 5% degli eventuali diritti dei brevetti che servirà per finanziare nuovamente la ricerca.

Il finanziamento – ha precisato il rettore Paolo Collini – servirà a sviluppare progetti di ricerca e assumere personale docente e di ricerca con particolare attenzione ai giovani. Tra le aree ritenute prioritarie nella convenzione ci sono le scienze della vita in campo biomedico, biomolecolare, biotecnologico, con riferimento anche alle applicazioni in oncologia e neuroscienze.