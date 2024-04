Belluno, residenze fittizie: la Guardia di Finanza scopre evasione fiscale

Oltre 40 persone hanno beneficiato di agevolazioni ed esenzioni per abitazioni

Belluno – Evasione fiscale nel settore turistico-immobiliare: la Guardia di Finanza della tenenza di Auronzo di Cadore (Belluno) ha scoperto 43 soggetti che risultano aver trasferito la propria residenza in uno dei Comuni della zona, beneficiando indebitamente di agevolazioni ed esenzioni fiscali connesse all’abitazione principale. Di fatto, l’abitazione principale dichiarata dai soggetti non era adibita né a residenza, né a stabile dimora, ma a seconda casa per periodi di vacanza.

Dopo l’esecuzione di sopralluoghi, riscontri sui dati delle dichiarazioni fiscali e altre considerazioni tecnico-giuridiche, sono emersi consumi energetici piuttosto contenuti e soprattutto concentrati solo in alcuni periodi dell’anno, del tutto incompatibili con la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. La Guardia di finanza ha proceduto al recupero dell’Imu non versata sulla seconda casa per un importo complessivo pari a circa 115 mila euro.