Nel Vanoi debutta la Totoga Trail: corsa e solidarietà con la SAT il 29 aprile

Nuova gara e nuovo percorso nella Valle del Vanoi: debutta il 29 aprile la corsa in salita di 12 chilometri, inserita nel circuito SAT. Iscrizioni entro il 28 aprile

Passo Gobbera (Trento) – La Totoga Trail rappresenta una vera novità per gli appassionati di corsa in montagna. In uno scenario particolarmente suggestivo ai piedi del monte Totoga, che si divide tra gli “stoli” le antiche postazioni militari e i panorami mozzafiato sulle valli di Primiero e Vanoi, si svolge la nuova gara, in un ambiente unico per sportivi ma anche per le famiglie.

Si tratta del secondo appuntamento del circuito SAT di corsa in montagna, gara Jolly del Circuito podistico di Primiero. La partenza è prevista dall’abitato di Passo Gobbera per un percorso ad anello che porta sul monte Totoga a 1700 m s.l.m. su uno spettacolare tracciato tra punti panoramici con molti passaggi suggestivi.

Il “Trofeo SAT”

E’ un circuito di otto gare di corsa in montagna. Nello spirito che muove il sodalizio della SAT, il Trofeo, vuole soprattutto caratterizzarsi come occasione di

incontro fra le sezioni, unendo le diverse realtà che le caratterizzano.

Questa manifestazione, che ogni anno trova nuovo entusiasmo, nuove motivazioni e nuovi aderenti è entrata dentro il Sodalizio come un faro a cui guardano tutte le Sezioni e tutti i satini che progettano azioni di solidarietà.

Programma

Passo Gobbera – Canal San Bovo (TN) Sabato 29 aprile RITROVO: ore 9.00 – Passo Gobbera PARTENZA: ore 10.00 – Passo Gobbera ISCRIZIONI SAT: Link per l’iscrizione online entro venerdì 28 aprile ISCRIZIONI Marcia non competitiva: dal mattino e fino ad un’ora prima del via presso il ristorante Passo Gobbera. QUOTA DI ISCRIZIONE: 18 € per tutti comprensiva di buono pasto e bevanda, assicurazione e contributo solidarietà.

Costo iscrizione 18€ dai 15/18 anni 10€ DEVOLUTI IN BENEFICIENZA 6€

Ritrovo ore 9.00 – Passo Gobbera

Partenza ore 10

Pranzo ore 12.30 premiazioni a seguire

Info: Oscar Broilo Tel. 347 9716284 – Giampiero Orsingher Tel. 344 2098091