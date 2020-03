Coronavirus, ecco il nuovo decreto: scuole chiuse anche in Friuli oltre a Lombardia ed Emilia Romagna

Sport a porte chiuse in regioni cluster, limitazioni per bar e chiese.Borrelli: ‘Oltre 1.500 malati, 34 morti, 83 i guariti’. A Roma prima chiesa chiusa: è San Luigi dei francesi. Il prete che ci era stato, ricoverato in Francia per il contagio. Il decreto legge varato venerdì prevede che siano inefficaci le ordinanze dei sindaci in contrasto con le misure del governo. Denunciati in 18 nella provincia di Lodi per aver cercato di violare la ‘zona rossa’. American Airlines blocca i voli per Milano, anche Delta fino al primo maggio. Turkish Airlines li sospende per l’Italia

I dettagli del nuovo decreto Scuole chiuse anche in Friuli Venezia Giulia e a Pesaro. In Liguria si tornerà in classe mercoledì

Il testo integrale del decreto (pdf)

NordEst – In Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al test del coronavirus sei nuovi casi. Chiudono le scuole ancora per una settimana come conferma la Regione.

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le attività scolastiche resteranno sospese fino all’8 marzo. Mentre da lunedì 2 marzo, nel resto d’Italia, tra i banchi, si ripartirà quasi ovunque.

Zaia ad ambasciatore Cina, dispiaciuto per frase sui topi (VIDEO) – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha scritto all’ambasciatore cinese in Italia dicendosi “davvero dispiaciuto per quanto accaduto”, in relazione ad una intervista di tre giorni fa in cui affermava “abbiamo visto tutti i cinesi mangiare topi vivi”.

La situazione scuole in Italia

Il decreto della presidenza del Consiglio, varato nella serata di domenica, ha confermato quanto anticipato dai governatori di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sabato. Ecco dunque dove le scuole saranno aperte e dove resteranno chiuse lunedì 2 marzo:

• Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province di Pesaro-Urbino e Savona: l’attività didattica è sospesa fino all’8 marzo.

• Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova dei Passerini (nella Regione Lombardia) e Vo’ Euganeo (Regione Veneto): scuole chiuse

• Liguria (fatta eccezione per l’area di Savona dove la chiusura delle scuole durerà fino all’8 marzo) e Piemonte: le attività didattiche sono sospese fino a mercoledì 4 marzo.

• Provincia autonoma di Trento e Bolzano e nelle altre Regioni le attività riprenderanno regolarmente già da lunedì 2 marzo.

Il punto della Protezione civile 1 marzo