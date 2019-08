Regioni del Nord a Governo, serve piano contro cimice asiatica

Connect on Linked in

Chiesto incontro con ministri Centinaio e Costa

NordEst – Gli assessori regionali alle Risorse agricole di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte si sono riuniti per discutere della problematica relativa alla cimice asiatica in una prima seduta del tavolo coordinato dalla Regione Veneto.

Secondo quanto riferisce una nota della Regione Fvg, nel corso della riunione è stato deciso di sollecitare un incontro con i ministri delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Gian Marco Centinaio e Sergio Costa, per definire un piano di azione organico sia dal punto di vista fitosanitario, sia per quanto riguarda le risorse da mettere in campo a sostegno del mondo agricolo.

Le Regioni chiedono inoltre l’istituzione di un fondo mutualistico o di un aiuto di stato per assistere le imprese agricole, così come risorse per indennizzare gli agricoltori, così come è stato fatto con gli olivicoltori per la Xylella.