Emergenza Centro Italia, Valanga su hotel: si cercano 30 dispersi (VIDEO)

Pescara (Adnkronos) - Gli uomini del Soccorso Alpino arrivati sul posto sono ora alla ricerca dei dispersi: nell’albergo al momento della valanga erano presenti 22 persone, più il personale della struttura. Non si esclude che ci siano vittime. Sono quindi in totale 30 le persone all’interno dell’hotel, come confermato anche dal capo del dipartimento della Protezione civile, citando la Prefettura, nel corso di una conferenza a Rieti per fare il punto sull’emergenza congiunta di terremoto e maltempo nell’Italia centrale.

“Il luogo è stato raggiunto alle 4.30 – ha riferito Curcio – da uomini valorosi che di fronte a una situazione davvero al limite sono arrivati alla struttura, mettendo in sicurezza due persone e adesso stanno lavorando per portare i mezzi, che ancora fanno fatica ad arrivare, e stanno già lavorando nella verifica delle condizioni che restano proibitive anche per il soccorso tecnico”.

Le immagini della Polizia sul luogo della tragtedia

Le immagini dall'elicottero della #PoliziadiStato che sorvola l'hotel di #Rigopiano sommerso dalla neve pic.twitter.com/ntmQU0CUJA — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 19, 2017

Le persone messe in salvo dai soccorritori hanno trascorso la notte in un’auto e una di loro è ricoverata in stato di ipotermia all’Ospedale di Pescara, le sue condizioni destano preoccupazione.