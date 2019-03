Reddito cittadinanza: domande dal 6 marzo. Caf: “Il pagamento a maggio”

Connect on Linked in

I Caf sono pronti a reggere l’urto delle domande che arriveranno ai loro uffici, ma sperano anche che il provvedimento sul reddito di cittadinanza all’esame del Parlamento non subisca stravolgimenti

NordEst (Adnkronos) – E’ quanto ha sottolineato il coordinatore della Consulta nazionale dei Caf Mauro Soldini al termine della Consulta dei Caf che ha ratificato l’intesa con l’Inps sull’assistenza da parte dei Caf.

“Riteniamo – ha aggiunto- che ci sarà una discussione nella maggioranza: contiamo sul buon senso nel non cambiare troppo la normativa perché poi ne dovremo rispondere”. “Qualsiasi cambiamento comporterebbe modifiche alla modulistica” che è già stata diffusa dall’Inps. “Speriamo in ogni caso ce le modifiche non siano rilevanti e siano di facile gestione. Non siamo negativi, pensiamo che si potranno risolvere”. I Caf, ha comunque assicurato Soldini, “forniranno assistenza tutto il mese”.

Raccoglieranno le domande per il reddito di cittadinanza dal 6 marzo, fino al 31: le domande saranno inviate dal 25 di marzo al 15 di aprile all’Inps. L’Inps verificherà i requisiti nel giro di 10 giorni e dal 26 comunicherà, tramite email o sms, al cittadino se la domanda è stata accolta o rigettata.

Se accolta, seguirà un’altra e-mail o un altro sms di Poste Italiane per il ritiro della card presso l’ufficio postale. Il pagamento del beneficio sarà quindi ai primi di maggio.