Primiero, al via la 33^ Rassegna Musiche a Tonadico: sei concerti di alto spessore a Palazzo Scopoli (PROGRAMMA)

Dopo la sospensione causa pandemia, ritorna quest’anno la 33^ Rassegna Musiche organizzata dalla Sezione di Tonadico della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia in collaborazione con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, la Comunità di Primiero e il Circolo Culturale “Castel Pietra”

di Bruno Bonat

Tonadico (Trento) – Il cartellone comprende 6 concerti di alto spessore, distribuiti nei mesi di luglio ed agosto che si terranno nello storico Palazzo Scopoli di Tonadico (Tn), antico edificio dove un tempo veniva amministrata la giustizia e conservati gli Statuti della Valle di Primiero. Sarà questa anche un’opportunità per visitare il centro storico di questo delizioso “borgo montano”, nel cuore delle Dolomiti, che è stato definito “paese pinacoteca”, perché è ricco di edifici storici e di numerosi affreschi che vanno dal secolo XV ai nostri giorni.

Alla Rassegna partecipano grandi nomi del concertismo italiano, giovani esecutori e vincitori dei più importanti concorsi internazionali. La rassegna si apre con il Quartetto Henao, nato nel 2014 in seno alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, fin dalla sua fondazione, si è perfezionato con Gunter Pichler dell’Alban Berg Quartet presso l’Accademia Chigiana di Siena e l’Escuela Superior Reina Sofia di Madrid. Nel 2018 è stato selezionato per aderire alla rete de “Le Dimore del Quartetto”.

Ha partecipato ad importanti festival e stagioni cameristiche. Il vasto repertorio del quartetto spazia dal classico e romantico al contemporaneo, con particolare attenzione al repertorio italiano del ‘900. A Tonadico eseguirà il Quartetto in sol maggiore n.14 K387 di W.A.Mozart e il Quartetto in fa maggiore op.80 n.6 di F.Mendelssohn. Seguirà il 3 agosto il concerto del Trio Broz e Laura Faoro. Questo Trio è formato dai fratelli Barbara (violino), Giada (violino e viola), Klaus (violoncello).

Hanno iniziato a suonare insieme nel 1993 sotto la guida di docenti del Mozarteum di Salisburgo, completando poi la loro formazione cameristica diplomandosi, col massimo dei voti, in musica da camera sia presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma con Rocco Filippini, sia presso la Scuola di Musica di Fiesole, sotto la guida di Piero Farulli, Andrea Nannoni e Milan Skampa; inoltre, si sono distinti in numerosi importanti concorsi internazionali di musica da camera. Il Trio Broz annovera al suo attivo ormai più di 500 concerti sia in Italia che all’estero. Flautista dalla preparazione multidisciplinare, Laura Faoro ha studiato con D. Formisano, J. C. Gerard, M. Marasco e si è specializzata nel repertorio contemporaneo come solista e camerista presso il CSI di Lugano, con M. Caroli, A. Tamayo e O. Zoboli e successivamente con A. Morini.

Definita nel 2015 da Fabio Francione de Il Manifesto “una delle più promettenti flautiste italiane”, ha all’attivo in Europa un’eclettica attività concertistica da solista e camerista. Questo gruppo presenterà un programma di musiche di G.Rossini, W.A.Mozart, A.Copland, S.Mercadante. A 180 anni dalla sua nascita, viene commemorato il musicista primierotto Giuseppe Terrabugio, uno dei principali artefici della riforma della Musica Sacra e del Movimento Ceciliano. Interpreti ne saranno la violoncellista lettone Gunta Abele e il pianista italiano Giovanni Fornasini.

Dopo aver completato i loro studi presso l’Accademia di Basilea, svolgono una intensa attività concertistica e didattica. Il programma che verrà eseguito ha come tema: “Giuseppe Terrabugio: fede e romanticismo”. Di questo musicista, verranno eseguite diverse composizioni dal carattere romantico che esprimono una profonda religiosità. Ciò è un connubio abbastanza raro nella storia della musica e per questo motivo sono state affiancate da alcune pagine di J.S.Bach e C.Franck.

Seguirà il 9 agosto il vincitore del prestigioso premio pianistico “Busoni” di Bolzano 2021, Jae Hong Park, che ha iniziato giovanissimo a collezionare successi in diversi concorsi internazionali. Si è esibito in numerose sale concertistiche e il suo debutto è avvenuto all’età di 15 anni. Molto intensa la sua attività concertistica e la sua collaborazione con le più prestigiose orchestre del mondo. Park è un fine interprete di musica da camera: questa sua peculiarità è stata coronata al Concorso Busoni dove, oltre al primo premio, ha vinto il Premio Speciale di Musica da Camera che prevede tra l’altro una tournée con il Quartetto Schumann in diversi paesi europei.

Eseguirà un programma molto impegnativo con musiche di R.Schumann, A.Skrjabin, C.Franck. Salvatore Accardo lo ha definito “uno dei talenti più straordinari che abbia conosciuto. Possiede un’intonazione perfetta, una tecnica strabiliante in tutti i suoi aspetti, un suono molto affascinante e una musicalità sincera”.

Parliamo del violinista Giuseppe Gibboni che si è diplomato a soli 15 anni e che ha collezionato numerosissimi premi, vincendo nel 2021 il 56º Premio Paganini di Genova, oltre al premio speciale per la miglior esecuzione del concerto di Paganini, premio speciale per il maggior riconoscimento da parte del pubblico, premio speciale per la miglior interpretazione dei Capricci di Paganini.

Si esibirà con la chitarrista Carlotta Dalia che svolge una intensa attività concertistica ed attualmente si sta perfezionando al “Mozarteum” di Salisburgo. Questi due artisti presenteranno un programma con musiche di N.Paganini, F.Tarrega, M.Castelnuovo Tedesco e A. Piazzolla. La Rassegna di Musiche di Tonadico si chiude con il pianista Juan Pérez Floristán. Vincitore del Primo Premio e del Premio del Pubblico al Concorso Pianistico di Tel Aviv “Arthur Rubinstein” 2021, del Primo Premio e del Premio del Pubblico al Concorso Pianistico di Santander “Paloma O’Shea” nel 2015, del Primo Premio al Concorso Steinway di Berlino sempre nel 2015 e della Medaglia della Città di Siviglia. Juan Pérez Floristán è già, a soli 28 anni, un punto di riferimento per la nuova generazione dei musicisti spagnoli ed europei.

Il giovane pianista, in breve tempo, ha debuttato in alcune delle maggiori sale del mondo. Con un repertorio che comprende più di 30 concerti per pianoforte e orchestra, da Mozart a Crumb, è ospite fisso nelle stagioni di orchestre. Un posto speciale lo occupa nella sua formazione Elisabeth Leonskaja, che, da quando lo ha conosciuto, si è rivelata essere non solo l’artista straordinaria che tutti conoscono, ma anche una mentore che si dedica a far crescere le nuove generazioni di pianisti in modo devoto e totalmente disinteressato; è stata per Juan un aiuto di inestimabile valore sia per la sua carriera sia per il suo sviluppo personale ed artistico. Presenterà un programma con musiche di F.Chopin, M.Ravel e F.Schubert. Si veda anche: https://www.jeunesse.it

Il Programma 2022

Martedì 19 LUGLIO 2022

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 21.00

QUARTETTO HENAO

William Chiquito, violino

Soyeon Kim, violino

Stefano Trevisan, viola

Giacomo Menna, violoncello

(Musiche di: W.A. Mozart, Felix Mendelssohn)

INGRESSO: € 5

Mercoledì 3 AGOSTO 2022

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 21.00

TRIO BROZ E LAURA FAORO

Barbara Broz, violino

Giada Broz, violino e viola

Klaus Broz, violoncello

Laura Faoro, flauto

(musiche di: G.Rossini, W.A.Mozart, A.Copland, S.Mercadante)

INGRESSO: € 5

Sabato 6 AGOSTO 2022

Tonadico Palazzo Scopoli – ore 17.00

GUNTA ABELE – violoncello

GIOVANNI FORNASINI – pianoforte

Giuseppe Terrabugio (1842 – 1933): fede e romanticismo

(musiche di: Giuseppe Terrabugio, J.S.Bach, F.Chopin)

INGRESSO: € 5

Martedì 9 AGOSTO 2022

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 21.00

JAE HONG PARK, pianoforte

I premio al Concorso Internazionale Busoni di Bolzano 2021

(Musiche di: R.Schumann, A.Skrjabin, C.Franck)

INGRESSO: € 5

Mercoledì 17 AGOSTO 2022

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 17.00

Giuseppe Gibboni, violino

I Premio Concorso Internazionale N.Paganini di Genova 2021

Carlotta Dalia, chitarra

(musiche di: N.Paganini, Mario Castelnuovo Tedesco, Astor Piazzolla)

INGRESSO: € 5

Mercoledì 24 AGOSTO 2022

Tonadico – Palazzo Scopoli – ore 21.00

JUAN PEREZ FLORISTAN, pianoforte

I Premio Concorso Internazionale A.Rubinstein di Tel Aviv 2021

(musiche di: R.Schumann, Franz Liszt, L.Van Beethoven)

INGRESSO: € 5