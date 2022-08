Primiero, allerta ‘bocconi’ avvelenati tra Fiera di Primiero, Tonadico e Siror: verifiche in corso

Posted on

Si tratta di un dato interessante quello dei 1800 tamponi eseguiti dall’Ulss1 Dolomiti per i residenti a Primiero, con riferimento al periodo dicembre 2020 – luglio 2021. Molti – ma in questo caso i numeri non sono stati ancora ufficializzati – anche i vaccini somministrati a Feltre ai pazienti primierotti. Nei giorni scorsi l’incontro a […]