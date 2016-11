Gestione Associate in Trentino, la Provincia nomina i Commissari per Vanoi/Imèr e Valsugana/Tesino

Via libera dalla Provincia di Trento nell’ultima seduta di Giunta alla nomina dei Commissari ‘ad acta’ nei comuni “inadempienti per la sottoscrizione delle convenzioni obbligatorie”. Nel Vanoi/Imèr sarà Giuliano Sighel, mentre per Valsugana/Tesino sarà Nadia Ianes

Trento – Via libera ai Commissari ad acta dalla Provincia. L’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con legge provinciale n. 12 del 13 novembre 2014, ha stabilito per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali.

“Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge - si legge nella delibera provinciale – o quando non siano in grado di adottarli a causa dell’obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario”. Per queste ragioni l’Esecutivo ha quindi nominato due commissari ad acta nei comuni definiti “inadempienti per la sottoscrizione delle convenzioni obbligatorie”.

Le scadenze

Dopo la scadenza dei termini del 14 ottobre 2016 e del 29 ottobre 2016 – scrive ancora la Provincia nella delibera dello scorso 18 novembre nr. 2074 – l’adempimento richiesto ai sensi dell’art. 9 bis delle legge provinciale n. 3/2006 risulta non essere stato conseguito negli ambiti:

2.1 (Canal San Bovo, Mezzano, Imèr, Sagron Mis)

3.3 (Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto, Pieve Tesino)

5.1 (Albiano, Lona Lases, Segonzano, Sover);

9.2 (Riva del Garda, Tenno);

10.2 (Besenello, Calliano, Nomi, Volano);

13.2 (Mezzocorona, Roverè della Luna).

La nomina dei Commissari si è resa necessaria solo nei primi due ambiti. Negli altri Comuni – si legge ancora nella delibera provinciale – la situazione rilevata evidenzia che, negli ambiti che richiedono l’intervento in via sostitutiva della Giunta provinciale: alcune amministrazioni comunali hanno svolto e completato, per la parte di loro competenza, gli adempimenti richiesti dalla legge; alcuni comuni, pur non avendo approvato ovvero sottoscritto le convenzioni, hanno elaborato lo schema di convenzione e assicurato di convocare la seduta del consiglio comunale per la sua approvazione; altre amministrazioni hanno invece comunicato di non aver adottato alcun atto né elaborato schemi di convenzione.

Per questo la Giunta provinciale preso atto di quanto sopra evidenziato e rilevata l’opportunità di intervenire in via sostitutiva soltanto nei casi di “accertata impossibilità, per le amministrazioni, di pervenire in via autonoma all’adempimento” previsto dalla legge ha nominato Giuliano Stighel quale Commissario per Canal San Bovo e Imèr, mentre Nadia Ianes quale commissario ad acta presso i comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto, Pieve Tesino.

Nell’ambito Vanoi/Imèr/Mezzano/Sagron le convenzioni per la costituzione dei due primi servizi in gestione associata risultano – secondo la Provincia – approvate e sottoscritte dai soli comuni di Mezzano e di Sagron Mis; i comuni di Canal San Bovo e Imer hanno dichiarato espressamente che non è stato adottato da parte dei rispettivi consigli lo schema di convenzione.

Infine nell’ambito Valsugana/Tesino, le convenzioni per la costituzione dei due primi servizi in gestione associata non risultano approvate né sottoscritte da alcun comune, come risulta dalle dichiarazioni dei rispettivi sindaci. Ora spetterà ai nuovi Commissari trovare una soluzione nei diversi territori interessati.