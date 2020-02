Quattro nuovi quad per il Soccorso alpino trentino

SOCCORSO ALPINO QUAD

NUOVO SUPER MEZZO PER IL Soccorso Alpino Trentino NEL PRIMIERONuovo quad in dotazione al Soccorso alpino di Primiero San Martino di Castrozza. Inoltre d'inverno si tolgono le ruote e si montano dei cingoli per muoversi sulla neve. La presentazione è stata occasione per una simulazione sulle nevi e illustrare i dati dell'attività delle stazioni della zona. Si tratta di un motociclo a quattro ruote capace di arrivare su strade pendenti e sconnesse, anche strette.L'anno scorso il soccorso alpino del Primiero Vanoi ha eseguito 103 interventi, contro gli 86 del 2017. San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi

Pubblicato da RTTR La Televisione su Sabato 23 febbraio 2019