Treni: Rfi, nuova linea elettrificata Conegliano-Belluno: guarda il viaggio inaugurale con Zaia (VIDEO)

Giornata importante per il Bellunese: Rfi, nuova linea elettrificata e nuova tac per l’ospedale San Martino

NordEst – E’ stata inaugurata venerdì mattina 11 giugno, la nuova linea elettrificata Conegliano – Belluno. I lavori di elettrificazione condotti da Rete Ferroviaria Italiana, la società dell’infrastruttura del Gruppo FS Italiane, permetteranno a partire dal nuovo orario ferroviario, in vigore dal 13 giugno, di unire Venezia a Belluno con un collegamento diretto effettuato con un treno a trazione elettrica.

L’opera è stata presentata venerdì mattina durante l’evento “Venezia e le Dolomiti più vicine”, alla presenza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, la Presidente di RFI Anna Masutti e la Direttrice Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia Sabrina De Filippis.

I 47 km di linea elettrificata consentiranno una riduzione significativa dei tempi di viaggio, anche grazie alla possibilità di percorrere tutta la tratta tra Venezia e Belluno su un unico treno, senza dover più effettuare il cambio a Conegliano con treno a trazione diesel. Inoltre, i treni a trazione elettrica hanno performance più elevate rispetto ai precedenti mezzi diesel e potranno quindi sfruttare al 100% le potenzialità della linea,

L’investimento è stato di 55 milioni di euro e rientra nel programma di elettrificazione di RFI delle linee del bacino Veneto e dell’anello Bellunese per un valore di oltre 200 mln. L’opera ha una valenza strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In breve

E’ stato eseguito per la prima volta al mondo all’ospedale di Padova un intervento multiplo combinato di asportazione di una neoplasia renale con chirurgia robotica con impianto di Ecmo artero-venoso per sostenere il cuore durante l’intervento urologico e impianto di un ventricolo artificiale con una innovativa tecnica micro-invasiva per ridurre al minimo le stigmate dell’intervento al paziente sottoposto alla chirurgia urologica sei giorni prima. Il paziente è un 70enne, con una insufficienza cardiaca grave.

Ulss1 Dolomiti, venerdì mattina sempre a Belluno, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inaugurato la nuova TAC dell’ospedale San Martino, alla presenza delle autorità locali e di tutti i primari e caposala dell’ulss Dolomiti collegati online. La nuova TAC, un modello TC Revolution a 256 strati , è un’apparecchiatura di nuova generazione in grado di acquisire ampi volumi anatomici in un’unica scansione. Inoltre, il Presidente ha visionato l’aggiornamento dell’acceleratore lineare della Radioterapia, del valore di un milione di euro, che consente una maggior efficacia del trattamento, grazie alla possibilità di erogare una dose di radiazioni più elevata al bisogno, e minor tossicità.