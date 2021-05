Di questi, 41 sono stati rilevati sulla base di 825 tamponi pcr (260 dei quali nuovi test) e 9 sulla base di 4.505 test antigenici. Diminuiscono i pazienti ricoverati che sono 26, 4 in meno rispetto ad ieri: 5 vengono assistiti in terapia intensiva, 17 nei normali reparti ospedalieri (tre in meno), e 4 (uno in meno) nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.535, mentre i guariti totali sono 72.419 (76 in più).