Dolomiti di Fiemme e Fassa: altri interventi di soccorso in valanga. A Passo Fedaia, in azione la campana ‘Daisy bell’

Giornata di grande lavoro per soccorso alpino ed elicotteri per l’alto rischio di valanghe in quota. In mattinata una valanga aveva travolto un frerider nella zona di Tognola a San Martino di Castrozza. Migliora la situazione strade in Trentino

In aggiornamento

Fiemme/Fassa (Trento) – Doppio intervento del’ellisoccorso trentino sabato pomeriggio verso le 15 per due interventi di soccorso in valanga nella zona di Fiemme Obereggen e Buffaure Ciampac in Val di Fassa. Gli esperti segnalano alto richio valanghe in quota, in seguito alle nevicate di queste ore.