Dolomiti, arriva il maltempo con il ciclone ‘Pulcinella’: pioggia nelle valli e neve in quota

Con l’arrivo del ciclone Pulcinella, inizia una lunga fase di maltempo sull’Italia con neve in quota, piogge e vento sulle regioni, dal Nord alle Isole

NordEst (Adnkronos) – Il ciclone non sarà simpatico, anzi porterà forti condizioni perturbate con più di 100 mm di pioggia al Nord, venti forti su tutto lo Stivale e abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e con l’apice tra venerdì pomeriggio e domenica. Nelle prossime ore sono attese le prime precipitazioni deboli dalla Campania fino alla Liguria, con qualche fenomeno più intenso a ridosso dell’Appennino settentrionale; dalla sera il maltempo arriverà sul Nord-Ovest con una notte da ombrelli aperti.

Venerdì 9 febbraio il ciclone Pulcinella si troverà ancora distante dall’Italia ma riuscirà ad attivare venti meridionali molto umidi: sono previste piogge sul Nord-Ovest ed in Toscana al mattino, in estensione anche al Nord-Est in giornata e verso la Sardegna. I venti soffieranno fino a burrasca di Scirocco.

L’apice del maltempo, come detto, arriverà nel weekend con il ciclone in approfondimento fino a 986 hPa sul Mar Ligure e in successivo lento spostamento verso l’Adriatico Centrale: questa pressione molto bassa scatenerà venti ancora più forti in particolare su Sicilia e Sardegna con una situazione movimentata su tutto lo Stivale. Vivremo dunque un Carnevale piovoso, troveremo una Pulcinella bagnata con gli accumuli più abbondanti al Nord, sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori; i venti come detto saranno forti e sulle Alpi cadrà più di un metro di neve fresca, con tantissimi ‘coriandoli bianchi’ a forma di fiocchi.

Le previsioni Arpav Dolomiti e Meteotrentino

Meteotrentino conferma da venerdì a domenica molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e quota neve mediamente oltre 1300-1600 m. Lunedì graduale miglioramento ma saranno possibili ancora alcune precipitazioni residue. Martedì nuvolosità variabile.

Arpav Dolomiti prevede per Venerdì 9. Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto specie sulle zone prealpine, con possibili locali e brevi parziali schiarite sulle Dolomiti con i primi fenomeni sulle Prealpi.

Precipitazioni. Probabilità crescente di precipitazioni già dalle prime ore fino ad alta (70-90%) a partire dalle zone prealpine occidentali, in estensione anche alle Dolomiti nel corso della mattinata; le precipitazioni sulle Dolomiti saranno deboli e modeste mentre sulle zone prealpine anche moderate e consistenti. La quota neve sarà intorno ai 1700-2000 m sulle Prealpi, sui 1500-1700 m sulle Dolomiti.

Temperature. Minime in lieve aumento, massime in lieve o contenuto calo con limitata escursione termica giornaliera. Su Prealpi a 1500 m min 1°C max 3°C, a 2000 m min 0°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -1°C max 0°C, a 3000 m min -5°C max -4°C.

Venti. Nelle valli in genere deboli di direzione variabile, in quota tesi o forti specie al mattino da sud ovest, in temporanea e parziale attenuazione nel pomeriggio, a 35-50 km/h a 2000 m e a 35-60 km/h a 3000 m.

Tendenza

sabato 10. Cielo molto nuvoloso o coperto con tempo diffusamente perturbato specie al mattino; probabilità alta (80/90%) di precipitazioni diffuse, frequenti e intermittenti di intensità debole o moderata specie nella fascia prealpina; quota neve in prevalenza intorno ai 1400-1600 m sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi a tratti leggermente più basso al mattino in relazione all’intensità della precipitazione. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero calo le massime; limitata escursione termica giornaliera. Venti in quota in genere moderati o tesi, specie nelle prime ore, dai quadranti meridionali.

domenica 11. Cielo ancora molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e intermittenti, a carattere nevoso oltre i 1500-1700 m. Sono attese precipitazioni più modeste rispetto a quelle di venerdì e di sabato. I quantitativi totali previsti da venerdì a domenica sono compresi mediamente tra i 50 e i 90 mm con punte di 100/110 mm sulle Prealpi e Dolomiti meridionali e tra i 30 e i 50 mm sulle Dolomiti centro-settentrionali, con circa 35-50 cm di neve fresca oltre i 2000 m. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali.