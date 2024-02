Raccolta fondi online per la famiglia del fantino polacco Pastuszka deceduto dopo una caduta: ecco come donare

Solidarietà per la famiglia del fantino polacco Dominik Pastuszka deceduto dopo una caduta da cavallo durante una corsa ad ostacoli. In due giorni donati oltre 27mila euro

NordEst – È grande lo sconcerto in Alto Adige ma non solo, per l’incidente mortale che ha coinvolto il fantino Dominik Pastuszka, 35 anni, di origine polacca, da anni in Italia e residente con la sua famiglia a Merano. L’incidente è avvenuto il 1° febbraio durante una corsa ad ostacoli presso l’Ippodromo di San Rossore a Pisa, l’uomo da prima in coma è poi deceduto in ospedale di Cisanello il 4 febbraio, lascia la moglie e una bambina di un anno e mezzo.

La notizia ha prodotto tra gli amici di sempre e i conoscenti, una grande solidarietà che si è anche tradotta nella decisione di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia in questo momento così difficile. Dominik era benvoluto da tutti e considerato un fantino esperto e molto abile, in solo due giorni sono stati già donati oltre 27mila euro.

Per chi volesse contribuire, la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/ dominik-pastuszka