Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg nuova vicepresidente

Il governatore della Provincia di Trento, Ugo Rossi: “Secessione non passa.La via è invece quella dell’autonomia e del federalismo per valorizzare differenze e territori” Roma – La Scozia ha detto no all’indipendenza e la sterlina vola. Nella notte più lunga sfuma la battaglia per staccarsi da Londra e il Regno resta Unito, cos’ come sancito […]