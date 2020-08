Discoteche, Tar respinge ricorso gestori: no alla riapertura

Posted on

Il 29 febbraio e’ stato l’ultimo giorno dell’inverno meteorologico, una stagione particolarmente mite soprattutto in quota Valsugana 2006 (Meteo Triveneto) NordEst – E’ in alta quota che si sono registrate temperature record in questo inverno 2019-2020 appena finito. In alcune località prealpine e dolomitiche venete e trentine oltre quota 1500 m, le temperature medie […]