Primiero, ‘Nuotatori dolomitici’: prima uscita 2024 con ottimi risultati a San Lorenzo in Banale

Primiero/San Lorenzo in Banale (Trento) – Prima uscita agonistica del 2024 per la squadra di nuoto della Sport e Tempo Libero, piscina di Primiero, destinazione San Lorenzo in Banale. Prima gara del circuito CSI Trento nuoto, valido anche come selezione per i campionati italiani.

Molto intenso il programma delle gare, sotto la guida del tecnico, Michelle Origano. I ragazzi provenienti da Primieor, hanno ottenuto ottimi risultati, tutti hanno migliorato i loro tempi in vasca: Anna , Piero, Consuelo, Alessandro e Emma sono saliti sul podio. Grande soddisfazione per il coordinatore del gruppo, Alessandro Ventimiglia, ma soprattutto complimenti a tutti i partecipanti. Prossima appuntamento a Borgo Chiese in marzo.