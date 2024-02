Consiglio Stato, legittimo vietare slot vicino luoghi sensibili in Trentino

Posted on

Intervento dell’elisoccorso sabato pomeriggio Trento – Grave incidente in campagna nel pomeriggio di sabato 23 aprile in Vallarsa, a Trambileno, in località Lesi. Un uomo di 48 anni, alla guida di un trattore, era intento a trasportare legna all’interno della sua proprietà, quando il mezzo si è ribaltato. Fortunatamente non è rimasto schiacciato dal trattore. E’ stato trasportato in elicottero […]