Primiero, Soccorso alpino mobilitato per un escursionista ferito scendendo dal monte Vederna

Posted on

Tragico incidente sulla Prima Torre del Sella in cui ha perso la vita un alpinista di 33 anni di Pavia Trento – La tragica caduta è avvenuta durante la fase di rientro, dopo aver scalato il Piz Ciavazes (2828m), in un tratto in cui è necessario procedere arrampicando in discesa. La coppia di alpinisti ha […]