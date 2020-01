Adler Rovereto, Provincia chiederà incontro con proprietà su ridimensionamento

Posted on

Per i giovani fino a 29 anni, che non studiano e non hanno alcun impiego è già attivo il programma Garanzia Giovani Venezia – Il prossimo 15 ottobre saranno aperti i termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di Work Experience nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. La Giunta regionale del Veneto, su […]