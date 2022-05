Primiero rinnova il voto alla Madonna dell’Aiuto, a Prade nel Vanoi si celebra la Beata Vergine di Caravaggio

Due importanti appuntamenti religiosi nel Primiero Vanoi, domenica 22 maggio

Primiero/Vanoi (Trento) – Si inizia domenica mattina alle 10.30 a Prade, nella valle del Vanoi con la solenne celebrazione in onore della Beata Vergine di Caravaggio, patrona del paese. La santa messa si terrà in chiesa a Prade alle ore 10,30, a seguire la processione per le vie del paese.

Rinnovo del Voto alla Madonna Dell’Aiuto, domenica 22 maggio alle ore 20.00. L’intero Primero volgerà il suo cuore a Maria per la pace nel mondo e nelle famiglie. Tradizionale processione dalla chiesa della Madonna dell’Aiuto in centro a Fiera fino all’Arcipretale a Pieve e recita del Santo Rosario.

In preparazione al Rinnovo del Voto, alla Madonna dell’Aiuto, scrive don Giuseppe Da Pra: “Ci guida l’intenzione di preghiera che papa Francesco ha consegnato in questi giorni al mondo intero: Abbiamo alle spalle due anni di pandemia, che hanno lasciato segni pesanti. Era il momento di uscire insieme dal tunnel, mano nella mano, mettendo insieme le forze e le risorse. Invece stiamo dimostrando che in noi non c’è ancora lo spirito di Gesù, c’è ancora lo spirito di Caino, che guarda Abele non come un fratello, ma come un rivale, e pensa a come eliminarlo. Abbiamo bisogno del Crocifisso Risorto per credere nella vittoria dell’amore, per sperare nella riconciliazione”.