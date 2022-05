Coronavirus in Trentino: i dati dal bollettino di domenica 1 maggio 2022

Zero decessi, 286 contagi su oltre 2.000 tamponi. In ospedale 70 pazienti, di cui 4 in rianimazione. Ecco le nuove regole dal primo maggio

Trento – Nessun decesso e 286 nuovi contagi da Covid-19 nella giornata del 1° maggio, lo attesta il bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, che rende conto anche di oltre 2.000 tamponi. Sono, infatti, 10 i casi positivi al molecolare (su 165 test effettuati) e 276 all’antigenico (su 1.871 test effettuati).

I molecolari poi confermano 1 positività intercetta nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 70, di cui 4 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 7 dimissioni. Attualmente in Trentino ci sono 3.808 casi attivi, 84 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 368 in più, per un totale di 156.070 da inizio pandemia.

Questa la ripartizione dei contagi per fasce di età:

10 tra 0-2 anni

6 tra 3-5 anni

8 tra 6-10 anni

6 tra 11-13 anni

12 tra 14-18 anni

73 tra 19-39 anni

92 tra 40-59 anni

37 tra 60-69 anni

25 tra 70-79 anni

17 di 80 anni e oltre.

Non si segnalano classi con sospensione dell’attività didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.215.305, di cui 427.895 seconde dosi e 337.074 terze dosi.