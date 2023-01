Primiero, Malga Venegiota sarà presto ristrutturata

L’intervento sarà di tipo conservativo: andrà di fatto a migliorare le caratteristiche strutturali della malga senza influire sulla conformazione architettonica dell’edificio, autentico simbolo del territorio

Primiero (Trento) – Approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Primiero San Martino di Castrozza lo studio di fattibilità tecnico economica redatto dall’architetto Roberto Ben e suddiviso in tre stralci funzionali. La malga, sarà ristrutturata per rendere funzionali sia i suoi spazi interni che le pertinenze esterne.

L’amministrazione comunale e la società concessionaria (Malghe e Pascoli Tonadico) a fine estate 2021 avevano condiviso la necessità di effettuare una ristrutturazione strutturale e generale del fabbricato principale con uno studio di riqualificazione degli spazi esterni e delle pertinenze finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti, delle attività di alpeggio ed agrituristica e, in particolare, ad assicurare l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento dei servizi igienico sanitari funzionali all’attività ricettiva.

Intervento conservativo

Saranno migliorate le caratteristiche strutturali della malga, senza influire sulla conformazione architettonica dell’edificio, autentica icona delle Dolomiti. Verranno redistribuiti gli spazi interni a piano terra, ampliando la volumetria con l’interramento di cucina e magazzini, quindi senza una reale percezione dell’ampliamento stesso. Nella zona dell’ampliamento interrato verranno rifatti i servizi igienici, con un nuovo servizio per disabili e il fasciatoio per i neonati. La sistemazione riguarderà anche la razionalizzazione dell’area esterna, che sarà resa coerente con una zona valanghiva. Saranno infine razionalizzati ed in parte eliminati i fabbricati accessori esistenti.