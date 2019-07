Primiero, Grave incidente in moto a Valmesta: elisoccorso in azione

Print This Post

Intervento dell’elisoccorso in zona poco dopo le 14

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Grave incidente motociclistico, mercoledì pomeriggio in località Valmesta (km 77 SS 50), tra Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza.

In un incidente motociclistico sono rimasti ferite due donne tedesche di 58 e 49 anni e un giovane di 23 anni.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Primiero, i due centauri si sono scontrati frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con eliambulanza da Trento che ha verricellato l’equipe medica in zona con il supporto dei Vigili del fuoco.

Traffico bloccato per quasi un’ora tra Primiero e San Martino di Castrozza.