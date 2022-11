Primiero, genitori allertano Carabinieri: 2 giovani denunciati per spaccio. Militari segnalano aumento consumo

I militari della stazione locale segnalano un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti. Due sono state le persone denunciate a piede libero per spaccio, mentre 6 ragazzi saranno segnalati al Commissariato del Governo come assuntori

Primiero (Trento) – Aumenta il consumo di sostanze anche a Primiero. In seguito alle segnalazioni di alcuni genitori giunte ai carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza e alla constatazione di un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra giovani e giovanissimi, nella serata di sabato 19 novembre, i militari hanno predisposto uno specifico servizio mirato al contrasto del fenomeno.

Sin da subito – precisa una nota dell’Arma – i militari hanno indirizzato le loro attenzioni su di un gruppo di giovani all’esterno di un locale della zona con atteggiamento sospetto: è scattato così l’intervento degli operatori. Il controllo ha dato un immediato riscontro positivo: uno dei giovani ha gettato a terra della sostanza, opponendo poi resistenza ai carabinieri.

Il controllo – prosegue la nota – ha consentito di recuperare un quantitativo complessivo di circa 10 grammi di hashish e 3 “spinelli” già confezionati pronti all’uso. La droga sequestrata è già stata inviata al laboratorio di Laives per le analisi del caso ed il giovane che si è opposto al controllo è stato denunciato per il reato di violenza e resistenza a pubblico pfficiale. Complessivamente due sono state le persone denunciate a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre 6 ragazzi saranno segnalati al Commissariato del governo di Trento in qualità di assuntori.

