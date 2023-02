Elezioni provinciali in Trentino Alto Adige: si vota il 22 ottobre 2023

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, a Trento e Bolzano, si terranno il prossimo 22 ottobre 2023

Trento/Bolzano – Si voterà solo nella giornata di domenica 22 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.. La decisione è stata presa di concerto tra le due amministrazioni provinciali, ed è stata annunciata dalla giunta provinciale trentina riunita a Nogaredo.

Si terranno dunque a cinque anni e un giorno dopo l’elezione del 21 ottobre 2018, che garantì la vittoria in Trentino alla coalizione di centrodestra di Maurizio Fugatti, il quale intende riproporsi come candidato presidente a guida di una coalizione di centrodestra, per un secondo mandato.