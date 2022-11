Superbonus 110%: venerdì ultimo giorno: boom di domande anche in Trentino

Sportello online del Comune di Trento a rischio “sovraccarico”

Trento – Venerdì 25 novembre è l’ultimo giorno utile per la presentazione delle pratiche connesse alla Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata semplificata) per il superbonus al 110 per cento. Dopo tale data – ricorda il Comune di Trento – l’agevolazione per gli interventi che prevedono la riqualificazione energetica o sismica degli edifici passa al 90 per cento, così come disposto dal decreto “Aiuti quater”.

In questi ultimi giorni vicini al passaggio dal vecchio al nuovo regime si prevede dunque l’afflusso di un grande numero di pratiche, afflusso che potrebbe sovraccaricare lo sportello online del Comune. Il servizio Edilizia privata e Suap, in collaborazione con il servizio Innovazione e transizione digitale, proprio per agevolare l’utenza, garantirà assistenza tecnica telefonica dedicata nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 8 alle ore 16, ai numeri 0461-884578 o 0461-884790. Sarà possibile anche inoltrare richiesta di assistenza tramite mail all’indirizzo mail superbonus@comune.trento.it che sarà costantemente presidiato durante l’orario indicato.

Le pratiche – informa ancora il Comune – sono protocollate automaticamente dopo l’invio dal portale ma, considerato il carico di accessi che si verificherà verosimilmente nella giornata di venerdì, si suggerisce di non attendere l’ultimo minuto. Considerata l’eccezionalità della situazione, in caso di malfunzionamenti del portale è ammessa la presentazione delle pratiche via pec all’indirizzo servizio.ediliziaprivata@pec.comune.trento.it