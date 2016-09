Cerimonia di commemorazione del 3-4-5 ottobre 1944 a Feltre

Si tratta di una data molto importante per la memoria storica dei feltrini

Feltre – In quei giorni le truppe naziste che occupavano la città e il territorio circostante completarono un massiccio attacco alle formazioni partigiane asseragliate sulle Vette Feltrine e contemporaneamente lanciarono un imponente rastrellamento in città e nelle fabbriche. Tre giovani partigiani (Giordano Schenal, Virginio Castellan e Luigi Vendrame) furono impiccati in Largo Castaldi e 114 feltrini furono deportati nel lager di Bolzano ed in altri più tristemente famosi, come Flossemburg e Mathausen.

Per la commemorazione di questi tragici fatti, il Comune di Feltre, con la partecipazione dell’Unione Feltrina, dei Comuni di Cesiomagiore e Lamon e la collaborazione delle Sezioni feltrine delle Ass.ni Nazionali ex Deportati e Partigiani d’Italia, ha programmato una cerimonia che si terrà in Largo Castaldi lunedì 3 ottobre con inizio alle ore 11.00. Il programma prevede il saluto delle autorità, la lettura di testimonianze a cura di Silvana Vignaga, il discorso ufficiale del presidente della Sezione ANPI di Feltre Gianni Faronato e un momento di preghiera. La cerimonia sarà accompagnata dai canti del coro della Scuola Primaria di Feltre-Boscariz. La cittadinanza è inviata a partecipare alla cerimonia.

Nell’ambito di queste giornate di ricordo, si inserisce anche l’iniziativa “La strada dei monti” in programma domenica 2 ottobre alle ore 17.00 al Liceo “Dal Piaz” di Via Tofana: si tratta di un Recital nato dalle storie raccolte dalla viva voce dei partigiani feltrini curato da I Ribelli del Liceo Dal Piaz.