Polo aeroportuale NordEst: -76% passeggeri nel 2020

La manovra 2012 – La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato la manovra finanziaria 2012, che ora passa in Consiglio provinciale. Prevede risorse in bilancio per complessivi 4.637 milioni di euro. Le ‘parole d’ordine’ sono crescita, innovazione, coesione sociale, sobrieta’, come ha ricordato il presidente, Lorenzo Dellai. Particolare attenzione e’ rivolta ai giovani, […]