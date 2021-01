Ulss1 Dolomiti, riprendono le attività ambulatoriali da febbraio: CUP chiamerà gli utenti per recupero prestazioni

Sarà il CUP (Centro Unico Prenotazioni) a contattare gli utenti per fissare un nuovo appuntamento per le prestazioni ambulatoriali (visite ed esami) sospese dal 6 novembre

Feltre (Belluno) – Da lunedì 1 febbraio 2021, infatti, in considerazione del quadro epidemiologico, ripartono, con gradualità, le attività sanitarie rimodulate in seguito alla seconda ondata all’emergenza COVID. In particolare, riprende parte dell’attività di specialistica ambulatoriale per tutte le classi di priorità e l’attività di libera professione intramoenia.

In queste ore, il CUP e le direzioni mediche stanno organizzando le agende concordando con i medici gli orari dei numerosi ambulatori per il recupero delle migliaia di prestazioni sospese che potrà avvenire anche di sera o nei festivi, nelle prossime settimane. Si ricorda, peraltro, che, seppur diminuito, è ancora significativo il numero di ricoveri di pazienti covid positivi negli ospedali dell’ulss Dolomiti (alle ore 10.00 di venerdì mattina, 7 pazienti in terapia intensiva e 64 in area non critica).

I cittadini che hanno già una prestazione in sospeso o avevano già un appuntamento che è stato sospeso, saranno ricontattati direttamente dagli operatori del CUP per una nuova data.

Si invitano i cittadini ad attendere la chiamata e a contattare il call center CUP solo per “nuove” prestazioni non ancora prenotate. Si ricorda, infine, che è possibile fissare un appuntamento telefonico col CUP via mail dal sito www.aulss1.veneto.it e scegliere l’orario in cui essere richiamati.