Dolomiti meteo, brusco calo delle temperature ma ancora niente neve in quota

Lo confermano le ultime previsioni di Mauro Cagol per Meteotrento.it

Nordest - Lunedì 28, temperature invernali in tutto il Nordest. In alcune vallate, invece, da rilevare temporanei aumenti termici per locali effetti foehn che si esauriranno in breve tempo. Da martedì, in condizioni di cielo sereno nelle vallate settentrionali della Provincia, saranno infatti probabili in alcuni fondovalle del settore nord provinciale estese gelate al primo mattino e il freddo si farà sentire ovunque. Gelate più intense ed estese in tutti i fondovalle all’alba di mercoledì (poiché anche nel centro-sud della Provincia di Trento il cielo sarà limpido nella notte tra martedì e mercoledì). Mercoledì avremo quindi prevalenti condizioni di cielo sereno.

Al freddo nei fondovalle farà da contraltare il repentino aumento in quota delle temperature minime e massime. Da giovedì in poi le precipitazioni continueranno ad essere assenti (né pioggia, né neve), in quota la temperatura si assesterà su valori leggermente superiori alla norma (tranne un nuovo, temporaneo calo termico tra il 3 e il 4 dicembre) e nelle vallate su valori prossimi alla media stagionale, con tendenza a superare tali valori medi.

Secondo meteotrento.it, tranne l’irruzione fredda di queste prossime ore (e quella del 3-4 dicembre), sembra che successivamente anche dopo il 5 dicembre non si verifichino vere e proprie situazioni invernali (freddo+neve), né in quota, né tanto meno nei fondovalle . Almeno fino al 13 dicembre la neve potrebbe rimanere ancora molto lontana dall’inteo arco alpino, salvo nuove dinamiche che attualmente i modelli matematici non prevedono.

Le previsioni a Nordest