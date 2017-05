Pedemontana: Zaia: “Nessuna addizionale Irpef”

Connect on Linked in

Era solo ipotesi precauzionale

NordEst – Non ci sarà l’addizionale Irpef per i veneti per la realizzazione della Pedemontana Veneta. Lo ha annunciato il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo l’ approvazione dello schema di accordo da parte della giunta per il costruzione dell’infrastruttura.

Zaia ha precisato che non c’è alcuna marcia indietro da parte della giunta veneta ma fin dal primo momento l’indicazione dell’addizionale era stata presentata come soluzione “precauzionale” mentre si cercavano le soluzioni finanziarie, come lo scorporo del mutuo di 300-milioni in due anni, per arrivare a mettere in atto quella che di fatto era solo un ipotesi “non applicata”.

