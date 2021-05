In Alto Adige nessun morto per Covid fino a domenica. In Trentino perdono la vita due anziani

La situazione aggiornata domenica 16 maggio 2021

Trento/Bolzano – In Alto Adige nessun morto per Covid nell’ultimo bollettino diramato dall’Azienda sanitaria. I laboratori nelle ultime 24 ore hanno effettuato 738 tamponi PCR e registrati 43 nuovi casi positivi. Inoltre 8 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (16 maggio) sono stati effettuati in totale 567.995 tamponi su 215.071 persone.

Il punto a Trento

Le morti sono avvenute in ospedale: si tratta di un uomo e di una donna, età media 78 anni. L’Azienda sanitaria registra inoltre di 54 nuovi casi positivi al molecolare e 29 all’antigenico. I molecolari hanno confermato anche 16 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i positivi ci sono 33 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (3 hanno tra 0-2 anni, 3 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 10 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni), Le classi in quarantena sono 69. Nessun contagio in fascia 70-79 anni e uno tra gli ultra ottantenni. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 65, di cui 17(-1) in rianimazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e le dimissioni si sono fermate a 2. Sul fronte dei vaccini, somministrate 239.207 dosi (di cui 51.237 seconde dosi).