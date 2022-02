Parrocchie Primiero Vanoi Mis, rinnovati i Comitati parrocchiali: tutti i nomi. Al via i primi incontri

Primi incontri in questi giorni, dei rinnovati Comitati parrocchiali

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Numerose famiglie hanno partecipato nei mesi scorsi al rinnovo dei Comitati parrochiali. Proprio in questi giorni, sono stati resi noti tutti i componenti eletti, che riportiamo di seguito. Nei prossimi giorni le prime riunioni per pianificare l’attività dele parrocchie di Primiero Vanoi e Mis.

CAORIA: Francesco Sogaro – Jennifer Mioranza

CANAL SAN BOVO: Maria Luisa Zortea – Delfina Colombo – Margherita Corona – Federica Micheli – Antonietta Basso

PRADE: Gisella Zambra – Nadia Caserotto – Bruna Bordignon

RONCO: Liliane Jex – Daria Bellot – Daniela Fontana – Olivella Fontana – Giancarlo Fontana – Gabriele Rattin – Edoardo Rattin – Flavio Rattin – Marianna Rattin – Pierino De Marchi – Silvana Fontana

PER IL CONSIGLIO PASTORALE

Gabriella Stefani – Anna Scalet – Valentino Adami

IMER:

Paolo Gaio

Giuseppe Loss

Irene Boninsegna

Romina De Conto

Margherita Brandstetter

Maurizio Castellaz

Silvana Obber

MEZZANO

Maria Stella Marini

Alessandra Orler

Matteo Orler

Samuele Romagna

Adriano Simion

Matteo Zugliani

Vittorina Zugliani

Per il Soprapieve

A breve saranno convocati i comitati e, prossimamente, verrano nominati anche i membri che andranno a costituire i NUOVI CONSIGLI Parrocchiali per gli Affari Economici.

Affidiamo alla Madonna dell’Aiuto, protettrice dei nostri paesi, coloro che si sono messi a servizo della comunità di cui riportiamo i nominativi in ordine alfabetico.

FIERA DI PRIMIERO

Donatella Fusco

Enea Bernardin

Margherita Gaio

Mauro Jagher

Sandra Mazzurana

Silvia Gobber

Vittoria Trotter

TRANSACQUA

Antonio Zanetel

Chiristian De Bona

Miriam Dalla Sega

Nicolò Pradel

Paolo Zeni

Piero Scalet

Renata Scalet

TONADICO

Agostino Pradel

Andrea Mazzurana

Caterina Turra

Cecilia Gubert

Chiara Gubert

Daniele Depaoli

Mauro Zorzi

Pierdonato Corona

SIROR

Elisa Faoro

Ermes Lucian

Francesco Longo

Giusy Paccagnel Fontan

Nadia Fontan

Zagonel Tiziana

Walter Taufer

SAGRON MIS

Adriano Corona

Emanuela Case

Maria Romana Zortea

Marilena Pongan

Paola Broch

SAN MARTINO DI CASTROZZA

Anna Toffol

Annamaria Debertolis Cazzetta

Gloria Scalet

Michele Orler

Nadia Coldebella

I primi incontri

Don Augusto incontra i Comitati:

IMER: Lunedì 7 febbraio ore 20.15 in canonica a Imèr

MEZZANO: Martedì 8 febbraio ore 20.15 in oratorio a Mezzano

VANOI: giovedì 10 febbraio ore 20.15 in oratorio a Canal San Bovo

Don Giuseppe incontra i Comitati:

in canonica a Pieve alle ore 20.15

nei seguenti giorni:

COMITATO di FIERA: Martedì 8 febbraio

COMITATO di SIROR: Mercoledì 9 febbraio

COMITATO di TONADICO: Venerdì 11 febbraio

In breve

Celebrazioni Giornata del malato 2022.In occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato:

– 16, riservata agli ospiti.

– ̀ . – verrà celebrata la Messa alla Casa di riposo “San Giuseppe” (riservata ai soli ospiti).