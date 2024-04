Patente B, nel 2023 alla teoria bocciati quasi 4 candidati italiani su 10

Le donne – dicono i dati – battono gli uomini sulla teoria, ma ottengono risultati peggiori nella prova pratica.

NordEst – Nel 2023, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 39,9% degli Italiani che ha sostenuto l’esame di teoria per l’ottenimento della patente B non ha superato il test, un dato in crescita rispetto al 29,8% del 2020. Lazio (44%), Toscana (42,9%) e Trentino Alto-Adige (42,8%) sono le regioni con il tasso più alto di bocciati.

Lo studio rivela che, oltre alle capacità personali degli aspiranti patentati, sulla riuscita dell’esame incide l’ansia del candidato e l’atteggiamento dell’esaminatore sullo stress. Ma cosa accadrebbe se l’esame lo facessero automobilisti che hanno conseguito la patente B da oltre 5 anni?

Oltre 2.700 utenti di AutoScout24 hanno partecipato ad una simulazione e risposto a 20 domande a quiz (l’attuale test ufficiale ne conta 30) selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame. Per superare la prova, gli utenti non dovevano commettere più di 2 errori.

Il risultato della simulazione (condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, insieme alle maggiori associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca) è che solo il 22,3% degli italiani oggi supererebbe l’esame. Tra le regioni, si va dal 6,9% di “promossi” in Molise al 28% in Emilia-Romagna e al 31,7% nel Lazio.

Il dato evidenzia l’importanza di effettuare aggiornamenti costanti anche dopo aver conseguito la patente, viste le continue modifiche al codice della strada avvenute in questi anni.

Ma non si tratta di una bocciatura completa, dato che il campione a livello nazionale ha risposto in media correttamente a 15 domande su 20.

Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su spie e segnaletici mentre alla guida: al primo posto in assoluto gli incroci (52% di errori degli associati), seguiti da fermate di mezzi pubblici e rotonde che vanno a defluire il traffico dalla corsia principale (49%), e poi i parcheggi, in entrata e uscita (33%).