Covid: in Trentino si torna in rianimazione ma nessun decesso. In Alto Adige 57 casi ma niente vittime fino a mercoledì 11 agosto

La situazione aggiornata in Trentino Alto Adige, senza alcuna vittima da covid-19. Nel Bellunese si registra invece un decesso covid

Trento/Bolzano – Dopo 37 giorni consecutivi restano a zero i decessi da Covid in Trentino, ma tornano ad essere occupate le terapie intensive. Nelle ultime ore, infatti, uno dei pazienti ricoverati è peggiorato ed è stato quindi trasferito in rianimazione.

Le autorità sanitarie osservano che si tratta di un soggetto over 60 non vaccinato e raccomandano ancora una volta di aderire alla campagna di vaccinazione per allontanare il rischio di contrarre il virus e comunque per attutirne l’impatto. I pazienti in ospedale rimangono 14, anche se ieri ci sono state 3 dimissioni compensate però da altrettanti nuovi ingressi.

Sono stati analizzati 482 tamponi molecolari che hanno individuato 11 nuovi casi positivi e confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.412, dei quali 25 sono risultati positivi. Fra i nuovi casi ci sono anche 5 ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 19 anni. Ci sono poi 7 positivi fra gli over 60 (2 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni). Fino a mercoledì, le dosi vaccinali sono arrivate a quota 613.474, cifra che comprende 263.625 seconde dosi, 67.101 somministrazioni a ultra ottantenni, 89.987 in fascia 70-79 anni e 105.516 dosi in quella fra i 60 ed i 69 anni.

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 724 tamponi PCR e registrato 32 nuovi casi positivi. Inoltre 25 dei 4.100 test antigenici eseguiti ieri erano positivi.

Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 12 pazienti Covid-19, inoltre un paziente è in terapia intensiva. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono 4 persone. Non ci sono stati ulteriori decessi, pertanto il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia è stabile a 1.184. Le persone in quarantena attualmente sono 1.062, lo comunica l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Un decesso covid nel Bellunese

Ulss1 Dolomiti comunica che nella serata del 10 agosto 2021 è deceduto un paziente covid positivo, pluripatologico, ricoverato in area non critica all’ospedale di Belluno.