Pasubio, nessuna traccia dell’escursionista scomparso da una settimana tra Veneto e Trentino

Erano 90 le persone mobilitate sabato sul Pasubio

Valli del Pasubio (Vicenza) – Sono tornati oggi sul Pasubio, per cercare Daniele Mezzari, il quarantaduenne di Montecchio Maggiore (nella foto), della cui sorte nulla si è più saputo da quando, sabato scorso, è arrivato al Rifugio Balasso per una camminata.

Sabato mattina alle 8.30, dal Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino sono state distribuite le zone da perlustrare, 27 squadre si sono portate nei luoghi designati e hanno iniziato le verifiche in aree già battute nei giorni scorsi e in porzioni più distanti. L’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato per la Protezione civile con il Soccorso alpino e speleologico Veneto, ha trasportato al Rifugio Papa alcuni soccorritori con gli sci d’alpinismo dirette a Passo Sette Croci, Roite, Rifugio Lancia, altri nella zona dei Denti, Incudine e Strada delle Creste e poi Passo degli alberghetti e Val Sorapache. Verso Roite la visibilità è calata quasi a zero e i soccorritori sono rientrati.

Alcune squadre sono state elitrasportate sul Carega, scese per Prà degli Angeli, sul Cornetto e in Val Camossara. Percorsi e sentieri dal Rifugio Fracaroli allo Scalorbi e attorno al Rifugio Campogrosso. Fatte a pettine le zone attorno al Rifugio Balasso e all’Ossario, fino alla strada statale e alle Cascate Brazzavalle. Salita anche la Strada delle Gallerie.

L’elicottero ha sorvolato il Boale della Lorda, il Nido d’Aquila e il Corno del Pasubio. Il Soccorso alpino trentino ha controllato il proprio versante, non potendo impegnare però l’elicottero per assenza di visibilità. Domattina riprenderà la ricerca e verranno completate, tra le altre, le zone oggi coperte dalle nubi.

Erano presenti il Soccorso alpino di Schio, Padova, Verona, Arsiero, Recoaro – Valdagno e Soccorso alpino trentino e dell’Alto Adige, la VI Delegazione speleologica, il Sagf di Auronzo, Cortina e Passo Rolle con un’unità cinofila, la Protezione civile di Pasubio e Alto Vicentino con due unità cinofile, i Vigili del fuoco con i sommozzatori che hanno ispezionato degli specchi d’acqua nelle vicinanze di Malga Prà. Un ringraziamento sentito all’equipaggio dell’Air Service Center per la professionalità, la collaborazione e l’ottimo lavoro svolto.