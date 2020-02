Elisoccorso a Imèr lunedì pomeriggio per un grave malore in casa

Dopo l’intervento di domenica a malga Ces per una ragazzina ferita in pista, elicottero nuovamente a Primiero lunedì

Imèr (Trento) – L’elisoccorso è atterrato lunedì pomeriggio – con il supporto dei Vigili del fuoco di zona – poco dopo le 14, nel campo sportivo di Imèr per un grave malore in casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e di seguito da Trento si è alzato in volo l’elicottero per prestare i primi soccorsi ad una persona in centro paese.

Domenica l’equipe medica era arrivata invece a San Martino di Castrozza, sulle piste di Ces, per uno scontro tra due sciatori, nel quale era rimasta coinvolta una ragazzina.

Il video dell’intervento a Imèr

Immagini di Stefano big Taufer