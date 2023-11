Dolomiti, a passo Rolle si scia da sabato 25 novembre 2023. Aperti anche Plan de Corones, Obereggen/Pampeago e Campiglio

Si parte venerdì 24 sera con il tradizionale “Night Opening” a Obereggen con una pista illuminata per lo sci notturno. Da alcuni giorni sono già aperte le piste di Col Gallina/Passo Falzarego (Comprensorio di Cortina d’Ampezzo) e Passo Monte Croce di Comelico (Comprensorio di 3 Cime). In totale sono 70 i chilometri di piste e 30 impianti di risalita aperti. Apertura definitiva anche per Campiglio

NordEst – La neve caduta nelle scorse settimane, consente agli amanti dello sci di tornare in pista già sabato 25 e domenica 26 novembre a Passo Rolle, prima skiarea ad aprire nella zona di Primiero. Gli appassionati potranno divertirsi sulle piste degli impianti Cimon e Ferrari, in attesa dell’apertura ufficiale del 7 dicembre. Le piste del comprensorio sono servite da 21 impianti di risalita che portano dai 1.400 metri ai 2.400 metri di Punta Tognola. La skiarea comprende anche 30 chilometri di piste di sci nordico. Lo sci alpino rimane comunque il fiore all’occhiello, in particolare lungo il Carosello delle Malghe.

Ben 45 chilometri di piste che dall’Alpe Tognola portano a Malga Ces, passando per Cima Tognola, Malga Valcigolera e Punta Ces, connubio ideale tra la passione per lo sci e il piacere della buona tavola. In attesa dell’avvio dei lavori per il nuovo collegamento San Martino di Castrozza – Passo Rolle e della sostituzione dell’impianto Valcigolera, la skiarea è stata protagonista di importanti ammodernamenti che hanno visto il potenziamento del sistema d’innevamento programmato e la realizzazione di alcuni nuovi impianti.

Lo sci a Campiglio

Dopo la pre-apertura della stagione invernale nel weekend del 18/19 novembre 2023, dal 25 novembre: apertura impianti continuativa a Madonna di Campiglio. Dal 2 dicembre: apertura impianti nelle località di Folgarida Marilleva e Pinzolo.