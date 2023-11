Linea ferroviaria Trento – Bassano: nuova interruzione tra Borgo e Bassano

Posted on

L’arrestato è un 30enne originario del Gambia, richiedente asilo ed ospitato all’ex caserma Serena Venezia – “Spero che il ministro Alfano, quando avrà finito di gongolare per il trasferimento di poche decine di clandestini in altri Paesi d’Europa, si occupi di cancellare i ghetti che il Governo in questi mesi ha creato in Veneto. Mi riferisco a […]