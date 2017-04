Tensione Usa – Nord Corea, Pyongyang: ‘Siamo pronti a rispondere con il nucleare’

Connect on Linked in

Cina – “Il dialogo è l’unica via”, ha ribadito Wang, parlando in una conferenza stampa a Pechino con il collega francese Jean-Marc Ayrault e sottolineando come “il vincitore non sarà chi dice le cose più forti o chi mostra di più i muscoli: se ci sarà una guerra, il risultato sarà una situazione in cui non ci sarà alcun vincitore”.

“Abbiamo l’impressione – ha continuato Wang – che un conflitto potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Penso che tutte le parti coinvolte debbano essere molto vigili di fronte a questa situazione”.

“Chiediamo una pausa nelle provocazioni e nelle minacce prima che la situazione diventi troppo negativa per poter essere rovesciata – ha esortato ancora il capo della diplomazia di Pechino, parlando di “un clima potenzialmente pericoloso” – Chiunque crei problemi nella penisola si assumerà le proprie responsabilità e ne pagherà il prezzo alla storia”.