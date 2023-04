Parapendio in emergenza in Val di Ledro: ferito gravemente un 50enne

L’incidente in fase di decollo, secondo quanto conferma il soccorso alpino

Val di Ledro (Trento) – È stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento un pilota di parapendio straniero, precipitato a terra in fase di decollo in località Molmaè in Val di Ledro, a monte dell’abitato di Tiarno di Sotto, a una quota di circa 1.500 metri. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.30 da parte di un compagno che lo ha visto precipitare pochi attimi dopo il decollo e finire a terra sul pendio erboso sottostante.

La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato sul posto il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica e, in una seconda rotazione, un operatore della Stazione Val di Ledro per supportare l’equipaggio nelle operazioni di recupero. L’infortunato, in stato di incoscienza, è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.