Orsa JJ4 catturata nella notte in Trentino: trasferita al Casteller

Dopo la cattura verso le 23 di lunedì, l’orsa è stata trasportata al Casteller, dove già si trova l’orso M49. I cuccioli ritrovati con la madre si sono allontanati in autonomia

Trento – Martedì mattina, nel Palazzo della Provincia a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli hanno fatto il punto sulla cattura.

“Alle 12 – ha spiegato il presidente Fugatti – si terrà una nuova riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per fare il punto su altri due esemplari aggressivi: MJ5 e M62. La nostra priorità è tenere sotto controllo il numero di orsi presenti in Trentino”.

L’area di cattura dell’orsa è quella nelle vicinanze del torrente Meledrio in destra Noce – ha spiegato il dirigente De Col – le trappole sistemate sono state due. Abbiamo posizionato anche diverse foto-trappole, molte distrutte dallo stesso orso che ha manifestato grande aggressività nella ricerca. Verso le 23 di notte è scattata la trappola che ha fermato l’orsa con due cuccioli. La squadra catturato ha sedato JJ4 mentre sono stati liberati i due cuccioli. Alle 2 l’orsa era già al Casteller in buona salute”.

“Per la LAV – ha evidenziato ancora una volta il presidente Fugatti rispondendo alla stampa – attendiamo proposte per ben 70 esemplari che sono disponibili”.

Guarda la conferenza stampa