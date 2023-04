Orsi in Trentino, Incontro con il ministro per “ricollocamenti”. Paissan (Confesercenti): “Trentino bersaglio di odiatori”

Orsa JJ4, ministro Pichetto: “Valutare ricollocamenti all’estero”. Dopo il no del veneto Zaia, anche Fontana conferma: “No agli orsi dal Trentino alla Lombardia”. Al ministero convocato venerdì un tavolo per gestire l’emergenza orsi. Il governatore Fontana: “Credo che non ci siano le condizioni” per accettare in Lombardia gli orsi del Trentino

Trento – “Non entrando nel merito specifico di quanto accaduto anche nel rispetto del dolore della famiglia del ragazzo morto e senza soffermarsi sulle sorti dell’orsa catturata e sulla futura quanto imminente gestione degli altri orsi, Confesercenti del Trentino pone alcune questioni che guardano al medio e lungo periodo

La vicenda ha scatenato una discutibile guerra mediatica e di comunicazione che continuerà nelle prossime settimane se non mesi. Abbiamo imparato che oggi la cassa di risonanza dei social parla – a torto o a ragione – alla pancia di migliaia di persone.

Il Trentino e i trentini stanno diventando bersaglio di haters e leoni da tastiera con una ricaduta economica e turistica di cui al momento ignoriamo portata ed evoluzione. Da qui nasce la preoccupazione non tanto per l’oggi, quanto per le ricadute negative che ci potrebbero essere sugli operatori economici coinvolti nella filiera del comparto turistico e di conseguenza in generale sul sistema economico trentino, considerando il fatto che la stagione turistica estiva è ormai alle porte.

Pur considerando ad oggi gli esigui numeri delle disdette turistiche, si chiede che il piano promozionale del territorio venga rafforzato proprio per compensare ricadute negative sul brand Trentino e la sua reputazione. Il Trentino è da sempre considerato luogo accogliente, terra di solidarietà, ospitale, sostenibile, green e ambientalista. Di certo non possiamo accettare che il buon nome della nostra terra ed i valori della nostra comunità vengano messi strumentalmente in discussione. L’invito è di non sottovalutare ciò che sta accadendo, gestendo questa vicenda con fermezza e che si possa tornare presto a una condizione generale di equilibrio e buonsenso”.

Trentino Marketing in azione

“Gentile ospite, comprendiamo la sua preoccupazione, ma se lei ha avuto modo di frequentare e conoscere il Trentino, saprà che la nostra è una comunità seria, concreta, rispettosa delle regole e della natura in cui vive”. Comincia così la lettera che Trentino Marketing ha preparato per rispondere ai turisti preoccupati per l’emergenza orso.Tantissimi i commenti sul tema sui social network.

La lettera prosegue così: “Vogliamo rassicurarla che stiamo facendo tutto quello che è necessario per gestire in maniera delicata ma decisa la situazione contingente. Gli organi competenti stanno presidiando le zone in cui la presenza dell’orso è più intensa, grazie a personale qualificato per operazioni di questo tipo. La situazione è in continua evoluzione e, di conseguenza, anche le attività di contenimento lo sono”.

E poi i consigli su cosa fare in caso di incontri con l’orso e il suggerimento ad approfondire il tema sul sito “grandi carnivori” della Provincia di Trento: “Benché la possibilità di un incontro ravvicinato con un orso sia remota, in quanto animale estremamente schivo, è sempre bene adottare alcuni semplici accorgimenti come, ad esempio, fare escursioni in gruppo e non da soli e segnalare la propria presenza sul sentiero parlando ad alta voce oppure calpestando rami secchi. Sperando di esserle stati utili, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione avesse bisogno e le auguriamo una buona vacanza”.