Pallavolo Primiero, riprende l’attività dopo l’estate: 20 anni di amicizia e sport ‘sotto rete’

Primiero (Trento) – La sezione pallavolo dell’US Primiero si sta preparando ad una nuova stagione agonistica. “Sono passati quasi 20 anni – convferma Vittorio Segat – da quando un gruppo di ragazze allora appena diciottenni, davano vita ad un progetto che nel corso degli anni si è allargato e consolidato portando nelle ultime stagioni gli iscritti stabilmente sopra le 70 unità, con l’iscrizione stabile a due campionati e alcuni tornei provinciali”.

La nuova stagione

La stagione vedrà l’inizio ufficiale il prossimo 1 ottobre quando partiranno gli allenamenti presso la palestra Vallombrosa a Fiera di Primiero. L’attività, come le scorse stagioni, sarà divisa in quattro gruppi in base all’anno di nascita.

Le annate 2012 – 2013 (gruppo S3) si alleneranno il venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

Le annate 2010 – 2011 (gruppo Under 12) si alleneranno il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

Le annate 2008-2009, squadra iscritta al campionato Under 14 provinciale CSI, ai alleneranno il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.

Le annate 2007 e precedenti, squadra iscritta la campionato terza divisione provinciale Fipav, si alleneranno il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 e il venerdì dalle 19.00 alle 21.00.

Come iscriversi

I referenti della sezione sono disponibili per informazioni ed iscrizioni presso la sede dell’US Primiero in via Dante 6 a Fiera di Primiero (sopra gli uffici APT) il martedì e il venerdì dalle 17.30 alle 18.30 a partire dal 14 settembre e fino al 1 ottobre. Dopo tale data le iscrizioni saranno raccolte direttamente in palestra.