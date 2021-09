Mondiali Mountain bike marathon 2021, ecco la squadra in gara a Capoliveri: c’è anche il primierotto Tony Longo

La maglia iridata sarà assegnata con la Capoliveri Legend Cup, che si terrà domenica 3 ottobre e andrà in scena su un percorso di 115 chilometri e 4500 metri di dislivello

NordEst – Sono stati resi noti in queste ore i convocati a Capoliveri dal 27 settembre al 2 ottobre su indicazione del Commissario Tecnico Mirko Celestino per partecipare ai mondiali 2021 di mountain bike.

L’apertura della settimana del Campionato del Mondo è prevista giovedì 30 Settembre con la cerimonia che si terrà a Portoferraio con uno spettacolo organizzato in collaborazione con l’associazione Maggyart, mentre venerdì 1 Ottobre a Porto Azzurro si terrà la conferenza stampa di presentazione del Mondiale marathon.

Le gare, per la categorie maschili e femminile, prenderanno il via da Capoliveri la mattina dl sabato 2 Ottobre. Si correrà per circa 5 ore ed i bikers nelle fasi finali saranno seguiti in diretta tv su Rai Sport e su varie piattaforme streaming internazionali.

Ad assegnare la maglia iridata sarà la Capoliveri Legend Cup, che si terrà domenica 3 ottobre e andrà in scena su un percorso di 115 chilometri e 4500 metri di dislivello.

Il team italiano in gara

Billi Jacopo Soudal Leecougan Racing Team

Dorigoni Jakob Torpado-Südtirol Mtb Pro Team

Fasolis Costanza Rdr Italia Leynicese Racing Team

Longo Tony Soudal Leecougan Racing Team

Mairhofer Sandra Rdr Italia Leynicese Racing Team

Mensi Daniele Soudal Leecougan Racing Team

Peretti Claudia Olympia Factory Team

Piana Debora Team Cingolani

Rabensteiner Fabian Team Trek-Pirelli

Ragnoli Juri Scott Racing Team

Rebagliati Marco Wilier 7c Force

Porro Samuele Team Trek-Pirelli

Samparisi Nicolas Ktm Brenta Brakes

Specia Giada Ktm – Protek – Elettrosystem

Tovo Marika Ktm – Protek – Elettrosystem

Tronconi Martino Wilier 7c Force

Valdrighi Stefano Soudal Leecougan Racing Team

Valerio Domenico Ktm – Protek – Elettrosystem